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Gülben Ergen'le ilgili bomba aşk iddiası!

Şarkıcı Gülben Ergen ile ilgili son aşk dedikodusu İzmir'den geldi

Gülben Ergen'le ilgili bomba aşk iddiası!
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"İDDİALARA göre ünlü sanatçının yakınından bir isim bu kişiyle fotoğrafını sosyal medyada paylaşmış, Gülben Ergen görünce hemen sildirtmiş..." 
Şarkıcı Gülben Ergen ile ilgili son aşk dedikodusu İzmir'den geldi. 
Yeni Asır Gazetesi'nin usta kalemi Kahraman Durak, kulağına fısıldanan bu dedikoduyu köşesine taşıdı... 
İşte Kahraman Durak'ın Yeni Asır Gazetesi'ndeki köşesinde yer alan o satırları: 
"Gülben Ergen'in Erhan Çelik ile evliliği geçtiğimiz haftalarda son bulurken, bu boşanma haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. 
Buraya kadar her şey normal ve bilindik. 
Gülben Ergen'in annesi Urla'da özel bir yaşlı bakım evinde yaşıyor. Onun için ünlü sanatçı sık sık İzmir'e gelip gidiyor. Gülben Ergen'in İzmir'e olan aşkını hepimiz biliyoruz amaaaa geçtiğimiz gün kulağıma gelen bir fısıltı beni biraz şaşırttı. İstanbul'dan arayan arkadaşım: 
'Kahraman biliyor musun, Gülben Ergen İzmirli bir iş adamı ile aşk yaşıyormuş' sözleri ile şaşırdım kaldım. İddialara göre ünlü sanatçının yakınından bir isim bu kişiyle fotoğrafını sosyal medyada paylaşmış, Gülben Ergen görünce hemen sildirtmiş. 
Bu iddianın doğruluğu ilerleyen günlerde ortaya çıkacak elbette. 
Şu an sadece fısıltı, ben de sizlere fısıldıyayım dedim..."
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Etiketler; #gülben ergen #Kahraman Durak #aşk dedikodusu #İzmir
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