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Gizem Karaca sevgilisi Kemal Ekmekçi ile nişanlandı

Güzel oyuncu nişanlısının kahvesine kaşık kaşık tuz attı fakat bununla yetinmeyip kahveye karabiber de ekledi

Gizem Karaca sevgilisi Kemal Ekmekçi ile nişanlandı

Güzel oyuncu nişanlısının kahvesine kaşık kaşık tuz attı fakat bununla yetinmeyip kahveye karabiber de ekledi

06 Şubat 2017 Pazartesi 10:08
Gizem Karaca sevgilisi Kemal Ekmekçi ile nişanlandı
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UZUN zamandır iş adamı Kemal Ekmekçi ile aşk yaşayan güzel oyuncu Gizem Karaca sözlendi. Sosyal medyaya yansıyan gizem karaca'nın söz fotoğraflarında oldukça mutlu olduğu görünüyor. Geçtiğimiz yaz sevgilisinden evlenme teklifi almış ve "Evet" yanıtını vermişti. Çiftin Eylül ayında evlenecekleri ve İzmir'de yaşayacakları söyleniyor. Gizem Karaca'nın söz gecesi ile ilgili tuzlu kahveyi hazırlama anı ve kahveye karabiber atması, yüzüklerin takılması ve söz hatırası fotoğraf çekimleri gibi tüm anlar oyuncunun Instagram fan sayfası tarafında sosyal medyada paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gizem KaracaKemal EkmekçiAşkİzmirKaracaİnstagram
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