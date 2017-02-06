Gizem Karaca sevgilisi Kemal Ekmekçi ile nişanlandı

UZUN zamandır iş adamı Kemal Ekmekçi ile aşk yaşayan güzel oyuncu Gizem Karaca sözlendi. Sosyal medyaya yansıyan gizem karaca'nın söz fotoğraflarında oldukça mutlu olduğu görünüyor. Geçtiğimiz yaz sevgilisinden evlenme teklifi almış ve "Evet" yanıtını vermişti. Çiftin Eylül ayında evlenecekleri ve İzmir'de yaşayacakları söyleniyor. Gizem Karaca'nın söz gecesi ile ilgili tuzlu kahveyi hazırlama anı ve kahveye karabiber atması, yüzüklerin takılması ve söz hatırası fotoğraf çekimleri gibi tüm anlar oyuncunun Instagram fan sayfası tarafında sosyal medyada paylaşıldı.