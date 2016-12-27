Geline yaşı kadar altın!

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten son dakika açıklaması geldi. Kurdaki artışın çok boyutlu etkileri olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Şirketlerin, reel sektörün çok ciddi bir döviz açığı var. Bunun etkileri daha önemli" dedi