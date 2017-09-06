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Gelin adayı soyundukça soyunuyor

Zuhal Topal'ın özde gelin adaylarından Naz Mila, programın yasaklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda cesaretin sınırlarını zorluyor

Gelin adayı soyundukça soyunuyor

Zuhal Topal'ın özde gelin adaylarından Naz Mila, programın yasaklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda cesaretin sınırlarını zorluyor

06 Eylül 2017 Çarşamba 11:11
Gelin adayı soyundukça soyunuyor
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ZUHAL Topal'ın programında koca arayan gelin adaylarından Naz Mila, program yasaklanınca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları abartmaya başladı.
PROGRAM YASAKLANINCA AÇILIP SAÇILMAYA BAŞLADI

Geçtiğimiz haftalarda Ali Ağaoğlu'nun kardeşinin teknesinde görüntülenen gelin adayı, günlerce magazin manşetlerini süslemişti. Bu skandalın patlak vermesinin ardından bir süre ortalarda görünmeyen Naz, Zuhal Topal'ın programına yasak gelmesinin ardından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiriyor.
"AÇILIP SAÇILMAK İÇİN..."

Naz'ın paylaşımlarını görenler "Açılıp saçılmak için programın yayından kaldırılmasını bekliyormuş meğer" şeklinde yorumlar yaptı.
İşte o paylaşımlardan bazıları;


 

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Anahtar Kelimeler:
NazZuhal TopalGelin Adayı Naz
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