Gelin adayı soyundukça soyunuyor

ZUHAL Topal'ın programında koca arayan gelin adaylarından Naz Mila, program yasaklanınca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları abartmaya başladı.

PROGRAM YASAKLANINCA AÇILIP SAÇILMAYA BAŞLADI

Geçtiğimiz haftalarda Ali Ağaoğlu'nun kardeşinin teknesinde görüntülenen gelin adayı, günlerce magazin manşetlerini süslemişti. Bu skandalın patlak vermesinin ardından bir süre ortalarda görünmeyen Naz, Zuhal Topal'ın programına yasak gelmesinin ardından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

"AÇILIP SAÇILMAK İÇİN..."

Naz'ın paylaşımlarını görenler "Açılıp saçılmak için programın yayından kaldırılmasını bekliyormuş meğer" şeklinde yorumlar yaptı.

İşte o paylaşımlardan bazıları;



