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Geceye damga vurdu 

GQ Türkiye Men of the Year" ödül töreni dün akşam gerçekleşti. Geceye Beren Saat'in derin dekolteli kıyafeti damga vurdu. Akıllara "Kenan Doğulu'nun eşi Saat'i kıskanmadığı sözleri" geldi

Geceye damga vurdu 

GQ Türkiye Men of the Year" ödül töreni dün akşam gerçekleşti. Geceye Beren Saat'in derin dekolteli kıyafeti damga vurdu. Akıllara "Kenan Doğulu'nun eşi Saat'i kıskanmadığı sözleri" geldi

16 Şubat 2017 Perşembe 12:07
Geceye damga vurdu 
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GQ  Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Zeynep Üner'in ev sahipliği yaptığı ödül törenine iş, sanat, Moda ve eğlence dünyasından birçok seçkin davetli katıldı. Ünlü sunucu  Tanem Sivar özel kırmızı halı röportajları gerçekleştirirken, ödül törenini Simge Fıstıkoğlu ve Cem Yılmaz sundu. Ödül vermeye gelen Beren Saat'in kıyafeti geceye damga vurdu.

BEREN SAAT'İN KIYAFETİ GECEYE DAMGA VURDU

Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olan başarılı oyuncu  Beren Saat, Ozan Açıktan'a 'Yılın Yönetmeni Ödülü'nü verdi. Saat'in giydiği derin dekolteli kıyafet dikkati çekti. Akıllara bir süre önce röportaj veren Kenan Doğulu geldi. Doğulu, eşi Saat'i kıskanmadığını söylemişti. Saat'in bu cesur kıyafeti rahatça giymesi de bunu kanıtladı.

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Anahtar Kelimeler:
Beren SaatGQModaCem YılmazKenan DoğuluSimge Fıstıkoğlu
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