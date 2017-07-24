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'Gazoz Kralı' Nuri Alço!

Hititlerin başkenti Hattuşa'da düzenlenen 'Hitit Sinema Günleri' programında Yeşilçam'ın ünlü oyuncuları katıldı. Programda Nuri Alço'ya bir yelek giydirilerek, 'Gazoz Kralı' ilan edildi

'Gazoz Kralı' Nuri Alço!

Hititlerin başkenti Hattuşa'da düzenlenen 'Hitit Sinema Günleri' programında Yeşilçam'ın ünlü oyuncuları katıldı. Programda Nuri Alço'ya bir yelek giydirilerek, 'Gazoz Kralı' ilan edildi

24 Temmuz 2017 Pazartesi 14:03
'Gazoz Kralı' Nuri Alço!
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HİTİT sinema Günleri' programında Nuri Alço'ya bir yelek giydirilerek 'Gazoz Kralı' ilan edilerek, Boğazkale Kaymakamı Turan Soğukoluk tarafından kralın gazozu takdim edildi.Çorum'un Boğazkale İlçesi Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 'Hattuşa Sinema Günleri' Yeşilçam yıldızlarının geçidi haline geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkıları ile Yeşilçam filmlerinin unutulmaz isimlerinden Nuri Alço, Yusuf Sezgin, Sinan Bengier, Selahattin Taşdöğen, Teoman Ayık ve Engin Yüksel'in katıldığı etkinliklerle adeta Boğazkale Yeşilçam havasına büründü. Ünlü sanatçılar, Hitit Uygarlığı'na ait Boğazköy ören yerini gezdiler. Daha sonra program Hitit Surları önünde Adana Büyükşehir Belediyesi Halk oyunları ekibinin gösterileri ve Bando ekibinin müthiş konseriyle devam etti.Boğazkale Kaymakamı Turan Soğukoluk, Belediye Başkanı Osman Tangazoğlu, Ortaköy Kaymakamı Mehmet Erdem ve İl Genel Meclis Üyesi Halil İbrahim Kaya tarafından sanatçılara plaket verildi.Ayrıca programa katılanlara gazoz ikram edildi. Alço'nun "Bu gece içiniz rahat olsun. Gazozlar benden" demesi üzerine katılımcılar kahkahaya boğuldu.Program nostaljik açık hava sinema gösterimi ile sona erdi.
 

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