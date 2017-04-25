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Gamze Özçelik'ten tesettür açıklaması: Yapmayın böyle

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve kendisini gönüllü yardım çalışmalarına adayan sunucu-oyuncu Gamze Özçelik, tesettürlü fotoğrafını Instagram hesabından paylaşıp, Miraç Kandili'ni kutlayıp, dua istedi. Gamze Özçelik tesettürlü paylaşımının ardından yapılan yorumlara tepki gösterdi

Gamze Özçelik'ten tesettür açıklaması: Yapmayın böyle

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve kendisini gönüllü yardım çalışmalarına adayan sunucu-oyuncu Gamze Özçelik, tesettürlü fotoğrafını Instagram hesabından paylaşıp, Miraç Kandili'ni kutlayıp, dua istedi. Gamze Özçelik tesettürlü paylaşımının ardından yapılan yorumlara tepki gösterdi

25 Nisan 2017 Salı 10:51
Gamze Özçelik'ten tesettür açıklaması: Yapmayın böyle
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OYUNCU Gamze Özçelik, Instagram hesabından Kandil paylaşımı yaptı. Tesettürlü fotoğrafını paylaşan Gamze Özçelik, eklediği notla Miraç Kandili'ni kutlayıp takipçilerinden "Dua edin canlar. Çok istiyorum..."
sözleriyle dua istedi.

''Alemlerin nuru, yolumuzun güneşi Efendimiz, Ya ResulAllah... Sevdan sevdamız, yolun yolumuzdur. Rabbim, yolumuzu kolaylaştırsın, ayaklarımızı sabit kılsın. Miraç Kandilimiz hayırlara vesile olsun... (Dua edin canlar. Çok istiyorum.;) Ucunda rızaya bir adım daha yaklaşmak var.''

''YAPMAYIN BÖYLE''
Gamze Özçelik, paylaşımının ardından bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Hakkında çıkan haberlerin ve sosyal medyada yapılan yorumların ardından oyuncu, Ganalı çocuklarla çektirdiği fotoğrafını Instagram sosyal medyada yapılan yorumlara tepki gösterdi.

İŞTE GAMZE ÖZÇELİK'İN PAYLAŞIMINA EKLEDİĞİ NOT:
''Bir dua ettik, bir dua istedik ortalık karışmış. Yapmayın böyle. Herşey insana dair. Biz yolumuzda samimi olalım bize yeter.''
 
 

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Anahtar Kelimeler:
Gamze ÖzçelikAfrikaKandilİnstagramMiraç Kandili
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