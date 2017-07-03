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Furkan Kızılay ateş püskürdü: Yalan!

'Survivor 2017'de eski milli futbolcu Serhat Akın ile yakın bir dostluk kuran oyuncu Furkan Kızılay, 'menfaat ilişkisi' yorumlarına sert tepki gösterdi

Furkan Kızılay ateş püskürdü: Yalan!

'Survivor 2017'de eski milli futbolcu Serhat Akın ile yakın bir dostluk kuran oyuncu Furkan Kızılay, 'menfaat ilişkisi' yorumlarına sert tepki gösterdi

03 Temmuz 2017 Pazartesi 11:34
Furkan Kızılay ateş püskürdü: Yalan!
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SURVIVOR'UN başarılı isimlerinden Furkan Kızılay, Serkat Akın ile dostluğu için 'menfaat' iddiasını ortaya atanları hedef aldı. Ünlü oyuncu, yaklaşık 5 ay boyunca aynı takımda yer aldığı Serhat'la fotoğrafını paylaşıp uzun bir metin kaleme aldı.

Furkan Kızılay'ın paylaşımı şöyle:
''Menfaat dediler yalan dediler, demediklerini bırakmadılar, bırakmasınlar da. Biz hiçbir zaman hiç kimseyi menfaat ve çıkar için sevmedik. Survivor sonunda büyük ödül vardı evet kazanamadık ama daha güzel birşey kazandık dostluk! Dostluk başkadır! Kalbinde kötülük olan insanlar da bu dostluğu hiçbir zaman anlayamayacaklar yazık. Aslında anlayamamaları çok normal hayatlarındaki arkadaşlarını dostlarını menfaat ve çıkar uğruna seçtikleri için güzel bir dostluk görünce inkar edip yalanlarlar. Aynı biz Survivor'dayken arkamızdan söylenenler gibi. Aslında fazla söze gerek yok. Siz yalanlarınızla sahte dünyalarınızla meşgul olun biz de YALAN dostluğumuza devam edelim.''

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Serhat AkınFurkan KızılaySurvivor 2017KızılaySurvivor
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