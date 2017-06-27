Fransa'da tarihi klip

DİJİTAL platformlarda en çok dinlenen parçalardan biri olan 'Çok Çok'un klibi, Fransa'nın Tours kentinde 150 yıllık tarihi bir şatoda çekildi.

Mustafa Nurdoğdu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu klipte; Edis, birbirinden farklı kıyafetler giydi.

Edis, şarkının sözlerini Onur ve Alper Narman'la birlikte yazdı.