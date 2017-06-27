Fransa'da tarihi klip

DİJİTAL platformlarda en çok dinlenen parçalardan biri olan 'Çok Çok'un klibi, Fransa'nın Tours kentinde 150 yıllık tarihi bir şatoda çekildi.
Mustafa Nurdoğdu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu klipte; Edis, birbirinden farklı kıyafetler giydi.
Edis, şarkının sözlerini Onur ve Alper Narman'la birlikte yazdı.
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