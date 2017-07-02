Fi hayranlarına kötü haber!

İLK sezonunda yüksek bir izlenme oranına ulaşan dizinin, olası sansürlü haliyle kuşa döneceği belirtildi.

Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, "Ana Akım Kanalda Zor" başlıklı yazısı şöyle:

"Fi serisi ilk sezonunu tamamladı. Gelecek sezon muhtemelen isim değiştirerek devam edecek.

Açıkçası bir internet platformundan yayınlanıp hakkında en çok lakırdı edilen dizi olduğunu düşünürsek, iyi bir rüzgar yakaladı Puhu TV.

Ama bu ilk sezonki haliyle ve sansürlemeden yayınlayacak ana akım bir kanal bulmak mümkün değil 'Fi'ye. İş RTÜK çerçevesinde halledilmeye çalışılırsa dizi bildiğin kuşa döner.

Eh o zaman nasıl olacak bu işler?"