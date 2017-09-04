'Fi' dizisinde kriz! O isim ayrıldı...

İLGİYLE takip edilen ‘Fi’ dizisinde senaryo kriz çıktı. Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsur ve Berrak Tüzünataç’ın rol aldığı ve internet kanalında yayınlanan dizinin senarist i işi bırakınca yapım şirketi harekete geçti. Güneş'te yer alan habere göre yeni yayın dönemine yetiştirmek için hummalı bir çalışma yapan şirket hikayenin bütünlüğüne hakim senarist aramaya başladığı konuşuluyor.

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