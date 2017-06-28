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Ferhat Göçer uçakta büyük panik yaşadı!

Kıbrıs'tan İstanbul'a dönen THY uçağında baygınlık geçiren iki gence ilk müdahaleyi şarkıcı Ferhat Göçer yaptı. Aynı zamanda cerrah olan Ferhat Göçer, uçak inene kadar sağlık görevlilerini gençlerin durumları hakkında bilgilendirdi

Ferhat Göçer uçakta büyük panik yaşadı!

Kıbrıs'tan İstanbul'a dönen THY uçağında baygınlık geçiren iki gence ilk müdahaleyi şarkıcı Ferhat Göçer yaptı. Aynı zamanda cerrah olan Ferhat Göçer, uçak inene kadar sağlık görevlilerini gençlerin durumları hakkında bilgilendirdi

28 Haziran 2017 Çarşamba 11:30
Ferhat Göçer uçakta büyük panik yaşadı!
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FERHAT Göçer, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Kıbrıs Girne'de sahne aldı. İki buçuk saat sahnede kalan Ferhat Göçer, konserinin hemen ardından Ercan Havaalanı'na geçerek, İstanbul'a doğru hareket etmek için 02:25'teki uçuş saatini bekledi.

TK 0965 sefer sayılı THY uçağına binen Ferhat Göçer'e yolculukta Kıbrıs sahnelerinden dönen sanatçı arkadaşları Hadise ve Fatih Ürek de eşlik etti. Uçak, İstanbul Atatürk Havalimanı'na inmek için alçalmaya başladığında arka kısımdaki yolculardan yükselen çığlık sesleri büyük panik yaşattı.
Business Class'ta yolculuk yapan Ferhat Göçer, uçakta neler olduğunu anlamaya çalıştı. Daha sonra hostesler, anons yaparak, yolcular arasında doktor olup olmadığını sordu. Asıl mesleği cerrahlık olan Ferhat Göçer, hemen uçağın arka kısmına koşarak, baygınlık geçiren biri Rus, diğeri Türk iki gence ilk müdahaleyi yaptı.


GENÇLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Hosteslerden sağlık çantasını isteyen 47 yaşındaki Ferhat Göçer, uçak piste iniş yapana kadar da karada hazır bekleyen sağlık görevlilerine gençlerin durumu hakkında sürekli bilgi akışı sağladı. Ferhat Göçer'in ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınan gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ferhat Göçer, daha önce de Kıbrıs yılbaşı konseri dönüşü İstanbul uçağında aniden fenalaşan bir böbrek hastasına ilk müdahaleyi yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ferhat GöçerUçakMüdahale
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