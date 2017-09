Ferhat Göçer Alanya'da sahne aldı

ALANYA'DA bulunan Wome Deluxe Otel’de sahneye çıkan Ferhat Göçer, annesinin babasını ilk kez nikâh masasında gördüğünü sevenleriyle paylaştı.

Cem Karaca’nın unutulmaz bestelerinden olan "Islak Islak" şarkısını seslendiren Ferhat Göçer, şarkıyı yarıda keserek annesinin, babasını hiç görmeden evlendiğini söyledi. Nikâh için salona gelen annesine "Kızım babanı görmek ister misin?" diye sorulmasına rağmen "Bu saatten sonra görsem ne olur, görmesem ne olur" diyerek cevap veren annesinin, babası ile ilk kez nikahtan sonra görüştüğünü söyledi. Göçer, “Evet her genç kadın bu kadar şanslı olmayabiliyor ama benim annem çok şanslıymış, babamla yıllarca büyük bir aşk yaşamışlar. Babam da yıllar boyunca işte bu şarkıyı her dinlediğinde her bir kelimesini anneme armağan edermiş” diye konuştu. Sahnede izleyenlerine hem şarkılarıyla, hem sohbetiyle keyifli anlar yaşatan Göçer sahnede "Yıllarım Gitti", "Aşkın Mevsimi Olmaz ki", "Cennet", "Kızım", "Unutmuş Çoktan", "Gül ki Sevgilim", "Ayrılırsak Ölürüz Biz" ve "Yastayım" gibi sevilen eserlerini seslendirdi. Konserini “Unutamayacağım coşku dolu bir gece oldu” sözleriyle özetleyen ünlü sanatçı, tüm Türkiye ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı ve herkese mutlu bir bayram ve mutlu bir yaşam temennilerinde bulundu. Ortadoğu Grup CEO’su Mehmet Gür’ün yerine Ortadoğu Grup Kurumsal İletişim Müdürü Ümit Sanlav, keyifli konserinden dolayı Ferhat Göçer’e plaket ve çiçek verdi.