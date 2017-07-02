Fahriye Evcen kırmızı mayolu balayı pozu

Fahriye Evcen'in balayından paylaştığı fotoğrafa resmen beğeni yağdı. Fotoğraf yarım saatte 150 bin beğeniyi geçti. İşte Fahriye Evcen'in o paylaşımı:

YAKIŞIKLI oyuncu Burak Özivit ile güzel oyuncu Fahriye Evcen geçtiğimiz günlerde muhteşem bir düğün yaparak hayatlarını birleştirdi. Evcen balayı ndan ilk kez fotoğraf paylaştı. YARIM SAATTE 150 BİN BEĞENİ ALDI

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