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Fahriye Evcen ile Burak Özçivit evlendi... Yılın düğününde 'benzerlik' tartışması!

3,5 yıldır birlikte olan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen dün akşam mutlu sona ulaştı. Çiftin düğün törenine sanat, spor ve iş dünyasından bir çok ünlü isim katıldı

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit evlendi... Yılın düğününde 'benzerlik' tartışması!

3,5 yıldır birlikte olan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen dün akşam mutlu sona ulaştı. Çiftin düğün törenine sanat, spor ve iş dünyasından bir çok ünlü isim katıldı

30 Haziran 2017 Cuma 07:59
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit evlendi... Yılın düğününde 'benzerlik' tartışması!
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BURAK  Özçivit'in son projesinde başrolü birlikte paylaştığı Neslihan Atagül ise gecede yoktu.Buna rağmen, gece boyunca Neslihan Atagül - Kadir Doğulu çiftinin isimleri sosyal medya kullanıcılarının dilinden düşmedi.Bir çok kullanıcı Fahriye ile Burak'ın düğününü geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan Neslihan ve Kadir'in düğünü ile karşılaştırdı. İki düğün arasındaki benzerlikler dikkat çekti...

GELİNLİK TARTIŞMASI

Neslihan Atagül düğününde iki gelinlik giydi. Vücudunu tamamıyla saran ilk gelinlik İsrailli tasarımcı Berta Balilti imzası taşıyordu. Çift, Vakko wedding'den aldığı gelinliğe 39 bin TL ödedi.Fahriye Evcen ise gecede Raşit Bağzıbağlı imzalı bir gelinlik tercih etti. Evcen'in gelinliği de Neslihan Atagül gibi vücudu sarıyordu...

DENİZE SIFIR MEKANLAR

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu Ajia Hotel'de nikah masasına oturdu.Fahriye Evcen ie Burak Özçivit ise bu özel gün için Sait Halim Paşa Yalısı'nı tercih etti.Her iki düğünde de davetliler mekana deniz yolu ile geldi.

İLK DANS

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun ilk dansları çok beğenilmiş, sonunda çekilen fotoğraf ise günlerce konuşulmuştu.Fahriye Evcen ile Burak ÖÖzçivit'in ilk danslarına ait benzer bir fotoğraf dün akşam sosyal medyada yayınlandı.

YAKADAKİ ÇİÇEKLER

Sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmayan diğer bir detay ise Kadir Doğulu ile Burak Özçivit'İn damatlık tercihleri ile yakalarındaki çiçekler oldu.Kadir Doğulu, düğünününde koyu renk damatlık giydi, yakasına ise beyaz bir çiçek iliştirdi.Aynı durum Burak Özçivit için de geçerliydi. Özçivit gecede giydiği Derviş Bağzıbağlı siyah damatlığı beyaz çiçeklerle hareketlendirdi. 

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Anahtar Kelimeler:
Fahriye EvcenBurak ÖzçivitKadir DoğuluNeslihan Atagül
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