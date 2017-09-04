Eski eşine dönen İmparator'dan Murat'a çağrı: Pişman olursun

İMPARATOR lakaplı şarkıcı İbrahim Tatlıses, eski eşi Derya Tuna ile tatil yapınca çiftin yeniden barıştığı iddia edilmişti. Tatlıses, Instagram sayfasından Murat Dalkılıç'ın haberini paylaşıp "Eşinle barış sonra çok pişman olursun" yazdı.

"BENİ DİNLEYİN BARIŞIN"

Murat Dalkılıç için " Merve Boluğur ile ayrılınca arabeske bağladı" haberi yapılmıştı. Tatlıses haberi paylaşıp altın şöyle bir yorum yazdı: "Ne duruyorsunuz, dünyada iki sevgili, iki iyi dost arasındaki barış kadar güzel bir olay var mıdır? Vallahi beni dinleyin ve barışın sonradan çok ararsınız birbirinizi benden söylemesi...!!!"

İbrahim Tatlıses'in o paylaşımı: