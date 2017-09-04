En zor pozisyonların hakkını veriyorlar

YAZA damga vuran spor rutininin Yoga olduğunu bu paylaşımlardan yola çıkarak rahatlıkla söyleyebiliriz. İşte ünlü isimlerin en zor Yoga pozisyonlarının hakkını verdiği o kareler…

Şeyma Subaşı

Eylül ayında uzun süredir birlikte olduğu Acun Ilıcalı ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Şeyma Subaşı, yogaya gönül veren ünlüler arasında yer alıyor.

Birbirinden zor yoga hareketlerini birer birer yaparken yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımlarıyla da gösteren Subaşı, 27 yaşında ve bir çocuk annesi olarak gayet başarılı bir iş çıkartıyor.

32 yaşındaki başarılı oyuncu Berrak Tüzünataç kendisinin bile bu hareketleri nasıl başardığını anlayamadığını; “Asla yapamam dediğim her şeyin kendi uydurduğum birer yalan çıkması” notuyla takipçilerine duyurmayı tercih etmiş.

40 yaşında ve iki çocuk annesi olan Demet Şener’in güzel görüntüsünün ardında hiç şüphesiz bu zor hareketlerin payı büyük.