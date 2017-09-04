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En zor pozisyonların hakkını veriyorlar

Ünlü isimlerin sosyal medya hesapları onların yaşam tarzlarıyla ilgili pek çok bilgiyi bizlere veriyor. Öyle ki sürekli yakından takip ettiğiniz bir ünlünün bir süre sonra yeme içme zevkinden spor alışkanlığına kadar pek çok rutinini öğrenme fırsatı buluyorsunuz

En zor pozisyonların hakkını veriyorlar

Ünlü isimlerin sosyal medya hesapları onların yaşam tarzlarıyla ilgili pek çok bilgiyi bizlere veriyor. Öyle ki sürekli yakından takip ettiğiniz bir ünlünün bir süre sonra yeme içme zevkinden spor alışkanlığına kadar pek çok rutinini öğrenme fırsatı buluyorsunuz

04 Eylül 2017 Pazartesi 15:59
En zor pozisyonların hakkını veriyorlar
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YAZA damga vuran spor rutininin Yoga olduğunu bu paylaşımlardan yola çıkarak rahatlıkla söyleyebiliriz. İşte ünlü isimlerin en zor Yoga pozisyonlarının hakkını verdiği o kareler…

Şeyma Subaşı
Eylül ayında uzun süredir birlikte olduğu Acun Ilıcalı ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Şeyma Subaşı, yogaya gönül veren ünlüler arasında yer alıyor.

seyma-subasi-2

Birbirinden zor yoga hareketlerini birer birer yaparken yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımlarıyla da gösteren Subaşı, 27 yaşında ve bir çocuk annesi olarak gayet başarılı bir iş çıkartıyor.

seyma-subasi-6

32 yaşındaki başarılı oyuncu Berrak Tüzünataç kendisinin bile bu hareketleri nasıl başardığını anlayamadığını; “Asla yapamam dediğim her şeyin kendi uydurduğum birer yalan çıkması” notuyla takipçilerine duyurmayı tercih etmiş.

berrak-tuzunatac

40 yaşında ve iki çocuk annesi olan Demet Şener’in güzel görüntüsünün ardında hiç şüphesiz bu zor hareketlerin payı büyük.

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Son Güncelleme: 04.09.2017 16:19
Anahtar Kelimeler:
Berrak TüzünataçŞeyma Subaşı
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