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Eda Taşpınar'ın bu fotoğrafı tartışma çıkardı!

Sosyetik güzel Eda Taşpınar’ın sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf tartışma konusu oldu

Eda Taşpınar'ın bu fotoğrafı tartışma çıkardı!

Sosyetik güzel Eda Taşpınar’ın sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf tartışma konusu oldu

03 Temmuz 2017 Pazartesi 09:11
Eda Taşpınar'ın bu fotoğrafı tartışma çıkardı!
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SOSYETİK güzel Eda Taşpınar’ın paylaştığı fotoğrafın altında yorum yapan başka bir kullanıcı, Taşpınar'ı eleştirerek "Merak ediyorum herhangi bir sosyal yardim projesinde yer aldınız mı? Şiddet gören kadınlar, tecavüze uğrayan çocuklar, sokak çocukları ve bunun gibi bir çok sorunla ilgili yaptığınız bir şey var mı? Ya da burada anladığımız kadarıyla siz mayo bikini güzel bacak güzel vücut kumsal deniz ten rengi misiniz? Bu mudur?" ifadelerini kullandı.

Taşpınar ise kendisini eleştiren kullanıcıya cevap olarak şunları söyledi:

"İnsanın yaptığı iyilikler kulla Allah arasındadır... Yani beni ilgilendirir benim bileceğim iş. Ayrıca söylenmez böyle şeyler... Ve dışarıdan bakıp kendinizde beni yargılama hakkını görebilmeniz çok enteresan... Kendi hayatınızı yaşasanız başkalarınınkine bulaşmadan ... Sevgiler.. İyi kalın..."

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Anahtar Kelimeler:
Eda Taşpınar
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