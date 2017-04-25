Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
93692
ALTIN
146.298
DOLAR
3.5808
STERLIN
4.5918
EURO
3.9003
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Görme engellilere özel gözlük!
Görme engellilere özel gözlük!
TEOG’a bir gün kala stres kontrolü çok önemli!
TEOG’a bir gün kala stres...
22 Nisan 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
25 Nisan Günlük Burç Yorumu

Ece Erken dolandırıldı!

Ece Erken dolandırıldığını öne sürdü, komşusu olan mimara ateş püskürdü

Ece Erken dolandırıldı!

Ece Erken dolandırıldığını öne sürdü, komşusu olan mimara ateş püskürdü

25 Nisan 2017 Salı 12:38
Ece Erken dolandırıldı!
banner404

INSTAGRAM hesabından bir açıklama yapan Ece Erken, komşusu olan mimarla yaşadığı sorunu anlattı.
''ÜNLÜYSENİZ SİZDEN 3 KATI PARA İSTEYEBİLİRLER'' 
Dolandırıldığını iddia eden ve "Sözleşmesiz iş yapmayın" diye takipçilerini uyaran Ece Erken, "Size benden bir tavsiye... Üst komşunuz da olsa, tanıdık da olsa eğer bir mimara evinizi emanet ediyorsanız, bütçeniz belli bile olsa ortada mailleşmeniz bile olsa mimarın yanındaki çalışanlar bile şahit olsa, evi teslim ettikten sonra hele ki ünlüyseniz sizden 2, pardon 3 katı isteyebilirler. 
'Gazetelere demeç vereceğim' diye tehdit edebilir ve mahkemeye verip bu parayı isteyebilir! Aman ha dikkat edin! Mahkeme yanlış karar verebilir ama çok şükür temyize gidebilirsiniz! Kim kimi dolandırıyorsa Allah onu ıslah etsin! Haram zıkkım olsun alınan fazladan paralar! Ben dolandırıldım. Dikkat edin, siz dolandırılmayın! Sözleşmesiz iş yapmayın. Sahte alınan fazla faturalara dikkat edin aman ha! Temyizden sonra o mimarın ismini de açıklayacağım ki dikkat etsin herkes!
'ALLAH OĞLUMUN RIZKINI SENDEN ÇIKARACAK''
Mailler ve yanındaki çalışanın açıklamaları da her an gelebilir, ben dolandırıldım sizin başınıza gelmesin! Temyizde de kazanırsan oğlumun rızkını Allah senden çıkarır, çıkaracak!!! Gerçi senin Allah'a inancın da yok olsa dolandırıcı olmazdın!'' ifadelerini kullandı.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Ece Erkenİnstagram
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gamze Özçelik'ten tesettür açıklaması: Yapmayın böyle
Gamze Özçelik'ten tesettür açıklaması: Yapmayın böyle
İbrahim Erkal'dan acı haber! İşte son durumu
İbrahim Erkal'dan acı haber! İşte son durumu
Sosyal medyadan dudak uçuklatan kazanç!
Sosyal medyadan dudak uçuklatan kazanç!

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals