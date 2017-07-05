Ebru Polat yeni ilişkisini böyle duyurdu

EBRU Polat, sosyal medya üzerinden hayatında biri olduğunu duyurdu.

"Her güne günaydın çiçeğim. Aşkım sen dünyanın en düşünceli insanısın. Üçüncü günümüz mutlu olsun" yazan 34 yaşındaki güzel, kendisine gelen çiçeklerin fotoğrafını İnstagram'da paylaştı.

Ünlü şarkıcının, henüz 3 gün olmasına rağmen böylesi bir coşkuyla kutlama yapması dikkati çekti.