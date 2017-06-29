Ebru Polat geri döndü: Hava Çok Sıcak

Teoman Topçu yönetmenliğinde çekilen klipte Polat’a sevimli oyuncaklar ve erkek dansçılar eşlik etti. Birbirinden renkli dekorlarda çekilen klipte, Polat’ın imaj danışmanlığını Rabia Yaman, klibin sanat yönetmenliğini Onur Özışık yaptı. Albümün fotoğraflarını ise Emir Tan çekti.

SEYHAN Müzik etiketiyle çıkan ' Hava Çok Sıcak ' şarkısının sözleri ebru polat ’a, müziği Pınar Çubukçu’ya, düzenlemesi ise Caner Tepecik’e ait.

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