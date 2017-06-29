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Ebru Polat geri döndü: Hava Çok Sıcak

Şarkıcı Ebru Polat, bir yıl aradan sonra çıkardığı yeni parçası 'Hava Çok Sıcak' ile müzik kariyerine devam ediyor

Ebru Polat geri döndü: Hava Çok Sıcak

Şarkıcı Ebru Polat, bir yıl aradan sonra çıkardığı yeni parçası 'Hava Çok Sıcak' ile müzik kariyerine devam ediyor

29 Haziran 2017 Perşembe 16:36
Ebru Polat geri döndü: Hava Çok Sıcak
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SEYHAN Müzik etiketiyle çıkan 'Hava Çok Sıcak' şarkısının sözleri ebru polat’a, müziği Pınar Çubukçu’ya, düzenlemesi ise Caner Tepecik’e ait.

Teoman Topçu yönetmenliğinde çekilen klipte Polat’a sevimli oyuncaklar ve erkek dansçılar eşlik etti. Birbirinden renkli dekorlarda çekilen klipte, Polat’ın imaj danışmanlığını Rabia Yaman, klibin sanat yönetmenliğini Onur Özışık yaptı. Albümün fotoğraflarını ise Emir Tan çekti.

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Ebru PolatHava Çok SıcakTeoman
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