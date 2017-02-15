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Ebru Gündeş'e büyük şok! Birdenbire çöktü!

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, 14 Şubat Sevgililer Gününde İzmir’de konser verdi. Konserde, sahne üzerindeki dev asma ışıklandırmaların birdenbire kısmen aşağı çökmesi, kısa süreli paniğe neden oldu

Ebru Gündeş'e büyük şok! Birdenbire çöktü!

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, 14 Şubat Sevgililer Gününde İzmir’de konser verdi. Konserde, sahne üzerindeki dev asma ışıklandırmaların birdenbire kısmen aşağı çökmesi, kısa süreli paniğe neden oldu

15 Şubat 2017 Çarşamba 10:19
Ebru Gündeş'e büyük şok! Birdenbire çöktü!
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ÜNLÜ sanatçı Ebru Gündeş, 14 Şubat Sevgililer Gününde İzmir’de konser verdi. Konserde, sahne üzerindeki dev asma ışıklandırmaların birdenbire kısmen aşağı çökmesi, kısa süreli paniğe neden oldu.

Arabesk, fantezi ve pop müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, 14 Şubat Sevgililer Gününde İzmirli hayranlarıyla bir araya geldi. Tiamo Tur’un organizasyonuyla Kaya İzmir Thermal & Convection’da sahne alan güzel şarkıcı, programına duygusal şarkılarıyla başladı. Yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı konserde Gündeş, 14 Şubat Sevgililer Gününü kutlayarak, en sevilen şarkılarını sevgililer için seslendirdi. Şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet eden Gündeş, İzmir’de konser vermekten mutluluk duyduğunu belirterek, “Burası huzur bulduğum bir şehir. O yüzden İzmir’e her defasında koşa koşa geliyorum" ifadelerinde bulundu.

"BUNA NAZAR DİYELİM"
Gündeş, Sevgililer Gününe özel olarak hazırladığı repertuvarından birbirinden güzel şarkılarını ardı ardına seslendirirken, sahnede talihsizlik yaşandı. Gündeş’in sahnede şarkı söylediği sırada sahne üzerindeki dev asma ışıklandırmaların birdenbire kısmen aşağı çökmesi, salonda kısa süreli paniğe neden oldu. Yaşanan olay karşısında soğuk kanlılığını koruyan usta sanatçı, "Buna nazar diyelim, zaten konu ben olunca nazar değmesi de normal" diyerek salondaki gerginliğe son verdi.
Yaşanan sahne kazasının ardından sorunun giderilmesiyle Gündeş, konserine kaldığı yerden devam etti. Duygusal şarkıların ardından hareketli parçalara geçiş yapan Gündeş, sahnede gösterdiği performansıyla konuklarından tam not aldı. Hareketli parçalarla konuklarını eğlendiren Gündeş’e sahnede profesyonel dansçıları eşlik etti.
 

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Anahtar Kelimeler:
Ebru GündeşRıza SarrafİzmirKonser
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