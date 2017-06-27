Dünya bu aşkı konuşuyor

Şimdilerde İbiza'da aşk tatilinde olan Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil ile nişanlısı Amine Gülşe, dünyanın dilinde...

Aşklarını bu yaz nikah masasına taşımayı planlayan ikili, önceki gün ilk kez sosyal medyadan birlikte paylaşım yaptı. İspanya'nın gözde adasında hasret gideren ikilinin paylaştıkları videolarla aşklarını dünyaya duyurması yabancı basında da Gündem yarattı.Güzel oyuncu ile ünlü futbolcunun birlikte çekilen karelerini yayınlayan Almanya, Belçika, İspanya ve İngiltere merkezli çok sayıda magazin sitesi, çiftin İbiza tatilini manşetten yayınladı.

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