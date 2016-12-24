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Düğün alışverişinde Asena krizi!

Futbolcu Caner Erkin ile düğün alışverişine çıkan oyuncu Şükran Ovalı, sevgilisinin eski eşi Asena Atalay’ın sunduğu Magazin D’nin mikrofonunu görünce gerildi

Düğün alışverişinde Asena krizi!
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2 Ocak’ta Roma’da evlenecek olan Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı, önceki gün Akmerkez’de düğün alışverişi yaptı.
AVM’ye neşeli bir şekilde giren Şükran Ovalı, kendisine uzatılan Kanal D mikrofonunu fark edince bir anda gerildi. Erkin'in eski eşi Asena Atalay’ın sunduğu magazin D mikrafonuna sert bakışlar atan Ovalı, gergin tavırlarıyla şaşırttı.
Sevgilisini sakinleştirmeye çalışan Caner Erkin, bu sırada görüntü almaya devam eden muhabirleri “Yeter artık, bizi rahat bırakın” diye uyardı.

 
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Etiketler; #Şükran Ovalı #Asena Atalay #Canber Erkin #Magazin D #Akmerkez #Roma #magazin #Kanal D #caner erkin
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