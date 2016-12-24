Düğün alışverişinde Asena krizi!

2 Ocak’ta Roma’da evlenecek olan Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı, önceki gün Akmerkez’de düğün alışverişi yaptı.
AVM’ye neşeli bir şekilde giren Şükran Ovalı, kendisine uzatılan Kanal D mikrofonunu fark edince bir anda gerildi. Erkin'in eski eşi Asena Atalay’ın sunduğu magazin D mikrafonuna sert bakışlar atan Ovalı, gergin tavırlarıyla şaşırttı.
Sevgilisini sakinleştirmeye çalışan Caner Erkin, bu sırada görüntü almaya devam eden muhabirleri “Yeter artık, bizi rahat bırakın” diye uyardı.
Futbolcu Caner Erkin ile düğün alışverişine çıkan oyuncu Şükran Ovalı, sevgilisinin eski eşi Asena Atalay’ın sunduğu Magazin D’nin mikrofonunu görünce gerildi
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