Diva'yı çıldırtacak savunma: Elimde sakallı resimleri var

FELAKET Tellalı lakabı ile ünlenen Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, Uçankuş TV'de yayınlanan, İki Kadın isimli programa telefonla canlı olarak bağlandı. Türk müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy ile mahkemelik olmasına ilişkin ilginç bir savunma yaptı.

"BÜLENT ERSOY'UN ELİMDE SAKALLI FOTOĞRAFLARI VAR"

Program sunucuları Onur Akay'a, Bülent Ersoy'la olan mahkemesini sorunca, "Ben Bülent Hanım'ı çok seviyorum ve bastığı yeri öperim. O fotoğraflar zaten bir televizyon kanalında çıktı ve daha kendisinin bile haberi yok. O bir Diva ve ekranda çıkan fotoğrafı sosyal medyada paylaşılabilir. Ben onu sevmeyen biri olsam, elimde sakallı fotoğrafı var onu da atardım." dedi.

Programda birden Bülent Ersoy gibi konuşmaya başlayan Onur Akay, sunuculara ve izleyenlere keyifli anlar yaşattı.