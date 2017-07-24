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Diva'yı çıldırtacak savunma: Elimde sakallı resimleri var

Bülent Ersoy ile mahkemelik olan Onur Akay, "Ben Bülent Ersoy'u çok severim. Sevmesem elimdeki sakallı fotoğraflarını yayardım." diyerek ilginç bir savunma yaptı

Diva'yı çıldırtacak savunma: Elimde sakallı resimleri var

Bülent Ersoy ile mahkemelik olan Onur Akay, "Ben Bülent Ersoy'u çok severim. Sevmesem elimdeki sakallı fotoğraflarını yayardım." diyerek ilginç bir savunma yaptı

24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:43
Diva'yı çıldırtacak savunma: Elimde sakallı resimleri var
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FELAKET Tellalı lakabı ile ünlenen Türk sanat müziği sanatçısı  Onur Akay, Uçankuş TV'de yayınlanan, İki Kadın isimli programa telefonla canlı olarak bağlandı. Türk müziğinin  Diva'sı  Bülent Ersoy ile mahkemelik olmasına ilişkin ilginç bir savunma yaptı.

"BÜLENT ERSOY'UN ELİMDE SAKALLI FOTOĞRAFLARI VAR"

Program sunucuları  Onur Akay'a,  Bülent Ersoy'la olan mahkemesini sorunca, "Ben Bülent Hanım'ı çok seviyorum ve bastığı yeri öperim. O fotoğraflar zaten bir televizyon kanalında çıktı ve daha kendisinin bile haberi yok. O bir  Diva ve ekranda çıkan fotoğrafı sosyal medyada paylaşılabilir. Ben onu sevmeyen biri olsam, elimde sakallı fotoğrafı var onu da atardım." dedi.
Programda birden  Bülent Ersoy gibi konuşmaya başlayan  Onur Akay, sunuculara ve izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

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Anahtar Kelimeler:
Nusret ÖzkayaBülent ErsoyOnur AkayÇağlayanDiva
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