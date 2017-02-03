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Yeni Alanya E - Gazete

'Diriliş Ertuğrul'a veda ediyor

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi 'Diriliş Ertuğrul'da 'Ural' karakterine hayat veren Kürşat Alnıaçık, önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümde rol gereği idam edilecek.

'Diriliş Ertuğrul'a veda ediyor

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi 'Diriliş Ertuğrul'da 'Ural' karakterine hayat veren Kürşat Alnıaçık, önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümde rol gereği idam edilecek.

03 Şubat 2017 Cuma 17:33
'Diriliş Ertuğrul'a veda ediyor
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ENGİN Altan Düzyatan'ın başrolde yer aldığı 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde heyecan her geçen bölüm artıyor... Son olarak 'Ural' ve 'Çolpan'ın hainliği mahkeme kararıyla kesinleşmişti. Yeni bölüm fragmanında yer alan sahneler ise dizinin hayranlarında heyecan yarattı. 'Candar Bey', idamı durdurmak için aceleyle meydana koşar. 'Ertuğrul Bey' ise Ural'ı idam etmek için bıçağını bilemeye başlamıştır. Candar Bey, oğlunun idam edilme kararı için 'Aliyar'ı suçlar ve tokat atar. İki oba arasında savaş artık çıkmak üzeredir.

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Kürşat AlnıaçıkDiriliş ErtuğrulEngin Altan DüzyatanTrtTokatEngin Altan
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