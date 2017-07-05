Denizde panik oldular

ÖZİLHAN çiftinin lüks teknesi ile açılan dörtlü geçtiğimiz günlerde Turgutreis'te görüntülenmişti. Serenay Sarıkaya’ya yapılan sürpriz doğum günü ardından ekip soluğu Yalı’daki koylarda aldılar.

Annesi Ümran Sarıkaya'nın da eşlik ettiği tatilinde Sarıkaya’nın güneşe çıkmaması dikkat çekti. Kerem Bürsin bol bol suya atlayıp, Yasemin İzzet Özilhan çiftinin kızları Ela ve Emine ile oynarken, Serenay Sarıkaya gölgeden ayrılmadı.

Beyaz teninden vazgeçmek istemeyen Sarıkaya'nın bronzlaşmamak için bol bol koruyucu krem sürerek önlem alması dikkat çekti.

Güzel geçen dört günlük tekne tatilinde talihsiz bir olay yaşandı. Tek başına denize giren Kerem Bürsin balıklama atlayarak şov yaptı.

Sığ suyun kurbanı olan Kerem Bürsin başını kuma vurdu. Sudan çıktığı gibi can acısıyla haykıran oyuncu teknedekileri korkutmamak için sonrasında sessiz kaldı. Teknenin merdiveninde uzun süre başını tutan Bürsin'e sevgilisi Serenay Sarıkaka, "Ne oldu aşkım, kötü bir şey yok değil mi?" diyerek seslendi.

"Problem yok" diyerek sevgilisini ikna etmeye çalışan Bürsin, kendisiyle ilgilenilmesini de istemedi. Sarıkaya ısrar etse de hastaneye gitmek istemedi. Sığ suda yaşanan talihsiz olaydan sonra Yasemin Özilhan tekne kaptanına rotayı değiştirdi.