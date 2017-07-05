Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 33°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
100946
ALTIN
140.793
DOLAR
3.5919
STERLIN
4.6317
EURO
4.0658
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Ödem söktüren 10 besin
Ödem söktüren 10 besin
Uyku apnesi hayatı tehdit ediyor
Uyku apnesi hayatı tehdit ediyor
'Yazın terlemekten korkmayın'
'Yazın terlemekten korkmayın'

Denizde panik oldular

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin, yakın arkadaşları Yasemin - İzzet Özilhan çifti ile mavi tura devam ediyor.

Denizde panik oldular

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin, yakın arkadaşları Yasemin - İzzet Özilhan çifti ile mavi tura devam ediyor.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 12:24
Denizde panik oldular
banner404

ÖZİLHAN çiftinin lüks teknesi ile açılan dörtlü geçtiğimiz günlerde Turgutreis'te görüntülenmişti. Serenay Sarıkaya’ya yapılan sürpriz doğum günü ardından ekip soluğu Yalı’daki koylarda aldılar.
Annesi Ümran Sarıkaya'nın da eşlik ettiği tatilinde Sarıkaya’nın güneşe çıkmaması dikkat çekti. Kerem Bürsin bol bol suya atlayıp, Yasemin  İzzet Özilhan çiftinin kızları Ela ve Emine ile oynarken, Serenay Sarıkaya gölgeden ayrılmadı.
Beyaz teninden vazgeçmek istemeyen Sarıkaya'nın bronzlaşmamak için bol bol koruyucu krem sürerek önlem alması dikkat çekti. 
Güzel geçen dört günlük tekne tatilinde talihsiz bir olay yaşandı. Tek başına denize giren Kerem Bürsin balıklama atlayarak şov yaptı.
Sığ suyun kurbanı olan Kerem Bürsin başını kuma vurdu. Sudan çıktığı gibi can acısıyla haykıran oyuncu teknedekileri korkutmamak için sonrasında sessiz kaldı. Teknenin merdiveninde uzun süre başını tutan Bürsin'e sevgilisi Serenay Sarıkaka, "Ne oldu aşkım, kötü bir şey yok değil mi?" diyerek seslendi.
"Problem yok" diyerek sevgilisini ikna etmeye çalışan Bürsin, kendisiyle ilgilenilmesini de istemedi. Sarıkaya ısrar etse de hastaneye gitmek istemedi. Sığ suda yaşanan talihsiz olaydan sonra Yasemin Özilhan tekne kaptanına rotayı değiştirdi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Serenay SarıkayaKerem Bursin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor Sabriye'ye teklif yağıyor!
Survivor Sabriye'ye teklif yağıyor!
Ebru Polat yeni ilişkisini böyle duyurdu
Ebru Polat yeni ilişkisini böyle duyurdu
Annesinin lezbiyen olduğunu açıkladı!
Annesinin lezbiyen olduğunu açıkladı!

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals