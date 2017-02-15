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Demet Evgar'dan şoke eden video 

Demet Evgar’ın kurduğu Pangar Tiyatro Topluluğu’nca sahnelenen Kozalar'ın, 14 Şubat gösterimi oyuna saatler kala oyunculardan Esra Dermancıoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle iptal edildi

Demet Evgar'dan şoke eden video 

Demet Evgar’ın kurduğu Pangar Tiyatro Topluluğu’nca sahnelenen Kozalar'ın, 14 Şubat gösterimi oyuna saatler kala oyunculardan Esra Dermancıoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle iptal edildi

15 Şubat 2017 Çarşamba 09:58
Demet Evgar'dan şoke eden video 
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DEMET Evgar’ın kurduğu Pangar Tiyatro Topluluğu’nca sahnelenen Kozalar, bu yıl Uluslararası Avignon Festivali’nde Türkiye'den yer alan ilk metin olma başarısını gösterip prömiyerinin ardından bir ay boyunca Fransa'da sahnelenmesinin ardından 25 Ekim’de Zorlu PSM Studio’da izleyiciyle buluşmaya başlamıştı.

Oyunun dün akşamki gösterimi performansa saatler kala Esra Dermancıoğlu'nun hastalığı nedeniyle iptal edildi.

1971 yılında Türk edebiyatının usta isimlerinden Adalet Ağaoğlu tarafından tek perdelik oyun formatında kaleme alınan absürd komedi tarzındaki Kozalar, Pangar Tiyatro ekibince bir kez daha sahneye uyarlandı. Yönetmenliğini Ayşenil Şamlıoğlu'nun üstlendiği Kozalar'da Demet Evgar, Binnur Kaya ve Esra Dermancıoğlu gibi kalburüstü oyuncular yer alıyor.

14 ŞUBAT'ÇILAR MAĞDUR OLDU
Etkinlik planlarını günler öncesinden yapan tiyatroseverler Demet Evgar'ın öğleden sonra 4'te yayınladığı videoyla sürpriz yaşarken, o görüntüleri seyretme imkanı bulamayanlar ise şoke olma şanslarını Biletix'in 5'i 10 geçe gönderdiği mesajla yakaladılar.

10 OCAK'TAKİ OYUN DA ERTELENMİŞTİ
Oyunun 10 Ocak'taki gösterimi de hava muhalefeti nedeniyle 21 Şubat tarihine ertelenmişti.

İSTEYENLER BİLETLERİNİ İADE EDEBİLECEK
14 Şubat'ta sahneye konulamayan oyunun biletleri Zorlu PSM Studio gişelerine iade edilebilecek. Oyun herhangi bir aksilik olmazsa 30 Mart'ta izlenebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Demet EvgarKozalarOyunSağlıkFransaBiletixİnstagramBinnur KayaEsra Dermancıoğlu
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