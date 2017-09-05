Demet Akalın: 'Allah senin binbir belanı versin'

BİR takipçisi Demet Akalın’ın bu paylaşımına “Eee gırtlağa kadar borç. Koca batık tabii. Çalış çalış” sözleriyle karşılık verdi. Kendisine bu tarz ağır ve seviyesiz eleştirilerde bulunanlara anında cevap vermesiyle ünlü Demet Akalın’dan yanıt gecikmedi: “Aslında sana küfür ederdim. Zaten sen de onu bekliyorsun, farkındayım. Seyret bakalım, bizi dolandırmak isteyen kaç yıl yiyecek? Boş yere sevindin. Allah senin gibilerden korusun hepimizi ayy… Allah senin binbir belanı versin tez zamanda”