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Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez ile evleniyor

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo sevgilisi Georgina Rodriguez ile evlenme kararı aldı.

Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez ile evleniyor

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo sevgilisi Georgina Rodriguez ile evlenme kararı aldı.

10 Şubat 2017 Cuma 09:05
Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez ile evleniyor
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PORTEKİZ medyası, Real Madrid’in yıldız golcüsü Cristiano Ronaldo’nun annesinin teşvikiyle evlenme kararı aldığını iddia etti.
Portekiz milli takımının 31 yaşındaki oyuncusu Ronaldo’nun 2018’in yazında kız arkadaşı Georgina Rodriguez ile dünya evine gireceği belirtilirken; düğünün Rusya’nın ev sahipliğinde yapılacak 2018 Dünya Futbol Şampiyonası öncesi mi sonrası mı düzenleneceği konusunda ise bir açıklamada bulunulmadı.Evlenmeyi Ronaldo’ya annesi Dolores Aveiro’nun tavsiye ettiği bildirilen haberde, Gucci mağazasında satış personeli olarak çalışan Rodriguez ile görüşen yıldız futbolcunun bu seçiminin annesi tarafından onaylandığı kaydedildi.
Georgina Rodriguez, Ronaldo’nun Irına Shayk’tan sonra ödül törenine getirdiği ikinci sevgilisi olmuştu.Ancak ödül töreni öncesi İtalyan magazin dergisi Chi tarafından sevgilisiyle Disneyland gezisi yaparken görüntülenen Ronaldo, tanınmamak için adeta kılık değiştirmişti.Real Madrid ve Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı Ronaldo'nun daha önce de farklı isimlerle ilişkileri olmuş ancak evlilik gündeme gelmemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano RonaldoGeorgina RodriguezPortekizli YıldızReal MadridDolores Aveiro
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