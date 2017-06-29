Çocuklar duymasın ekranlara geri dönüyor

2000’li yılların efsane televizyon yapımlarından olan Çocuklar Duymasın cephesinden sevindirici haber! Bir dönem izlenme rekorları kıran ve izlendiği evlerde sıcak bir aile havası yaşatan dizi sona ermişti. İlk finalinden sonr afarklı kanalda yeniden devam eden dizi bu defa da arzuladığı reyting gücünü yakalayamayarak sona ermişti. Şimdi ise yeni bir proje ile ekranalara geri dönen dizi hangi kanalda yayınlanacak merak edildi.

ADI DEĞİŞECEK, KARAKTERLER AYNI KALACAK

Dizinin başrolleri Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı proje için çalışmalara başladılar bile. Dizide daha önce Haluk ve Meltem karakterlerini canlandıran ikili yine aynı karakterleri ile ekranda yer alacaklar. Sitcom tarzı dizide yalnızca ikili olacak ve ilişkileri bize yine Birol Güven yapımcılığında anlatılacak. Yaz aylarında 360TV’de yayınlanacak olan dizinin adı değişebilir.