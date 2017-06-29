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Çocuklar duymasın ekranlara geri dönüyor

Çocuklar Duymasın efsanesi geri dönüyor! Türk televizyon tarihinin önemli yapımlarından olan dizi ne zaman yayınlanacak? Hangi kanalda, hangi oyuncularla devam edecek?

Çocuklar duymasın ekranlara geri dönüyor

Çocuklar Duymasın efsanesi geri dönüyor! Türk televizyon tarihinin önemli yapımlarından olan dizi ne zaman yayınlanacak? Hangi kanalda, hangi oyuncularla devam edecek?

29 Haziran 2017 Perşembe 11:52
Çocuklar duymasın ekranlara geri dönüyor
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2000’li yılların efsane televizyon yapımlarından olan Çocuklar Duymasın cephesinden sevindirici haber! Bir dönem izlenme rekorları kıran ve izlendiği evlerde sıcak bir aile havası yaşatan dizi sona ermişti. İlk finalinden sonr afarklı kanalda yeniden devam eden dizi bu defa da arzuladığı reyting gücünü yakalayamayarak sona ermişti. Şimdi ise yeni bir proje ile ekranalara geri dönen dizi hangi kanalda yayınlanacak merak edildi.

ADI DEĞİŞECEK, KARAKTERLER AYNI KALACAK

Dizinin başrolleri Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı proje için çalışmalara başladılar bile. Dizide daha önce Haluk ve Meltem karakterlerini canlandıran ikili yine aynı karakterleri ile ekranda yer alacaklar. Sitcom tarzı dizide yalnızca ikili olacak ve ilişkileri bize yine Birol Güven yapımcılığında anlatılacak. Yaz aylarında 360TV’de yayınlanacak olan dizinin adı değişebilir.

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Anahtar Kelimeler:
Tamer KaradağlıÇocuklar DuymasınPınar Altuğ
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