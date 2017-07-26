Ceylan Çapa'nın tatil keyfi

MİKONOS'TA bol bol denize girip güneşlenen Ceylan Çapa, renkli tatilinden kareleri instagram'da paylaştı.
Sosyetik güzel, "Good girls go to heaven, bad girls go to Mykonos" İyi kızlar cennete, kötü kızlar Mikonos'a gider" yazılı tişörtlerden almayı ihmal etmedi.
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