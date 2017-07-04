Çeşme çapkınları tedirgin oldu!

TATİLLERİNE hızlı başlayan Barış Arduç , Aras Bulut İynemli ve Engin Öztürk , Çeşme 'de mekanların altını üstüne getirdi. HT Magazin'in haberine göre; genç kızların yakın markaja aldığı üçlü, turu sabaha karşı bitirdi. Çıkışta hayranlarıyla fotoğraf çektiren oyuncular, flaşlar patlayınca tedirgin oldu. Ünlü oyuncular, soruları yanıtsız bırakıp otellerine geçti.

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