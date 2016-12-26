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Cengiz Kurtoğlu 46 kilo verdi!

Konser öncesi basın mensuplarına karşısına geçen Kurtoğlu, "Arkadaşlar sağlığıma ve formuma kavuştuğum için mutluyum. Yaklaşık altı ayda tam 46 kilo vererek 89 kiloya düştüm.

Cengiz Kurtoğlu 46 kilo verdi!
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CENGİZ Kurtoğlu önceki akşam Trump Tower'ın içerisinde bulunan Fiyort Live'da sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarına karşısına geçen Kurtoğlu, "Arkadaşlar sağlığıma ve formuma kavuştuğum için mutluyum. Yaklaşık altı ayda tam 46 kilo vererek 89 kiloya düştüm. 64 beden kıyafetler giyerken, 52 beden arar oldum. Çok mutluyum. Bakın elimdeki tartı da doğru söylüyor" dedi.
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Etiketler; #konser #kilo #Cengız Kurtoğlu
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