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Cansu'dan yılın itirafı: Emre Mor peşimde

Instagram'da ateşli pozlarıyla bilinen manken Cansu Taşkın'a, "Genç futbolcumuz Emre Mor peşinizde mi?" sorusu soruldu. Taşkın "Duyduysanız doğrudur" diyerek bomba bir yanıt verdi

Cansu'dan yılın itirafı: Emre Mor peşimde

Instagram'da ateşli pozlarıyla bilinen manken Cansu Taşkın'a, "Genç futbolcumuz Emre Mor peşinizde mi?" sorusu soruldu. Taşkın "Duyduysanız doğrudur" diyerek bomba bir yanıt verdi

24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:37
Cansu'dan yılın itirafı: Emre Mor peşimde
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CRISTIANO Ronaldo'nun 'DM'den yürüdüğü güzel' olarak nam salan manken Cansu Taşkın'dan bir bomba daha geldi. Cansu, milli futbolcumuz Emre Mor'un da peşinde olduğunu açıkça olmasa da itiraf etti.

"RONALDO ÇAĞIRDI AMA GİTMEDİM"

Milli takımın gözbebeği Emre Mor'un, Taşkın'a yakınlaşmaya çalıştığı dedikoduları sorulan Cansu Taşkın , "Duyduysanız doğrudur. Ben bir şey demeyeyim!" cevabını verdi.  Ronaldo ile artık görüşmediğini dile getiren Cansu Taşkın, "Görüşmüyoruz, hayatında biri var zaten. Beni bir kez  Madrid'e bir kez de  Londra'ya davet etmişti ama gitmedim. Çünkü geleceği yok. Bir kere görüşeceğim adamla ilişkim olmaz. Düzenli ilişkim olsaydı, giderdim." diye konuştu.

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