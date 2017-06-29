Canlı yayında büyük yüzleşme!

SABRİYE Yaşamdan Hikayeler programına konuk olarak canlı yayında adada yaşadıklarını anlattı.



Sabriye'nin Survivor 2017'de birlikte mücadele ettiği takım arkadaşı Adem Kılıççı ile adada tatlı atışmalar yaşadığı Berna Keklikler canlı yayında telefona bağlanarak Sabriye'ye sürpriz yaptılar.

Canlı yayına bağlanan Adem "Ben Sabriye'ye hep haylaz kız kardeşim derdim. Normalde kadınlarla çok tartışmam tartışsam bile kısa keserim ama Sabriye'yi kardeşim olarak gördüğüm için onla çok tartışıyorduk. Her zaman bana abisi gibi bakıyordu. Sabriye ile biz bir bütün olduk orada. Ben gerçek Sabriye'yi Survivor'da tanıdım." dedi.



"BİRİNİ KISKANMAK İÇİN İLLA SEVGİLİ Mİ OLMAK LAZIM?"

Telefon konuşmasının ardından Adem'i neden Berna'dan kıskandığını anlatan Sabriye sözlerine şöyle devam etti: "Birini kıskanmak için illa sevgili olmak lazım değil. Ben kız kardeşimi de kıskanıyorum. Sevgilisi olduğunu bile istemeye geldikleri akşam öğrendim. Adem'i de kardeşim, abim olarak gördüğüm için kıskandım. Ona bir zarar gelmesinden korktum." dedi.



Ardından canlı yayına Berna bağlandı ve "Sabriye bi benden kurtulamadın. Senin yüzünden Adem ile konuşamıyordum." dedi ve şakalaşarak adada yaşadıklarından bahsettiler.

