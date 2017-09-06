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Çağla Şıkel’den cenaze ve meditasyon açıklaması

Açtığı youtube kanalında son derece keyifli paylaşımlarda bulunan Çağla Şıkel, Sözcü'ye verdiği röportaj sonrasında yapılan ve hakarete varan eleştirilere sert tepki gösterdi

Çağla Şıkel’den cenaze ve meditasyon açıklaması

Açtığı youtube kanalında son derece keyifli paylaşımlarda bulunan Çağla Şıkel, Sözcü'ye verdiği röportaj sonrasında yapılan ve hakarete varan eleştirilere sert tepki gösterdi

06 Eylül 2017 Çarşamba 10:57
Çağla Şıkel’den cenaze ve meditasyon açıklaması
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ÇAĞLA Şıkel, Sözcü’ye verdiği röportajda yaptığı “Bir meditasyon sırasında kendi cenaze törenimi yaşadım, herkes ağlıyordu” açıklamasından sonra adeta hedef tahtasına oturtuldu. Hakarete varan yorumlar alan ve bu durumdan son derece rahatsız olan Şıkel habercilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı ve şöyle dedi: “Meditasyon derin bir uyku hali. Normal hayatın akışından, koşturmacasından uzak kalıp nefes aldığın bir an. O an teşekkür edersin, dua edersin. Rüya gibi düşünün. Bunu bilmeyen cahiller abuk sabuk yorumlar yapıyorlar.”

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çağla şıkel den cenaze meditasyon açıklaması
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