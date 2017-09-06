Çağla Şıkel’den cenaze ve meditasyon açıklaması

ÇAĞLA Şıkel, Sözcü’ye verdiği röportajda yaptığı “Bir meditasyon sırasında kendi cenaze törenimi yaşadım, herkes ağlıyordu” açıklamasından sonra adeta hedef tahtasına oturtuldu. Hakarete varan yorumlar alan ve bu durumdan son derece rahatsız olan Şıkel habercilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı ve şöyle dedi: “Meditasyon derin bir uyku hali. Normal hayatın akışından, koşturmacasından uzak kalıp nefes aldığın bir an. O an teşekkür edersin, dua edersin. Rüya gibi düşünün. Bunu bilmeyen cahiller abuk sabuk yorumlar yapıyorlar.”
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