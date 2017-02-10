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Çağatay Akman'dan hayranlarına sürpriz!

'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısı ile çıkış yapan ve izlenme sayısı bir haftada 120 milyona yaklaşan Çağatay Akman Türkiye Gazetesi'nden Çağla Türk'e samimi açıklamalarda bulundu. Akman'ın bir de hayranlarına sürprizi var.

Çağatay Akman'dan hayranlarına sürpriz!

'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısı ile çıkış yapan ve izlenme sayısı bir haftada 120 milyona yaklaşan Çağatay Akman Türkiye Gazetesi'nden Çağla Türk'e samimi açıklamalarda bulundu. Akman'ın bir de hayranlarına sürprizi var.

10 Şubat 2017 Cuma 10:04
Çağatay Akman'dan hayranlarına sürpriz!
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İŞTE o açıklama:  "Bu ay içinde bir albümüm çıkıyor. Gece Gölgenin Rahatına Bak’ın 9 farklı remiksi olacak. Club, misket, Ankara havası bu tarzda olacak. Bir tane de düetim var, o da sürprizim olsun." dedi. 
 
Hedefin nedir?
Ben ekmeğim için tuvalet de temizlerim, farklı bir iş de yaparım. Ama bu benim işim. Başka bir iş de yapamam. Sürekli müzik ile devam edeceğim.
 
KENDİ TARZIMDA TEKİM
Bütün müzik tarzlarını harmanladığını söyledin… Aslında senin rap söylediğin düşünülüyordu…
Ben rap’çi değilim. Kendi tarzımı oluşturdum. Kendi tarzımda tekim. Evrensel müzik…
 
Örnek aldığın bir şarkıcı var mı?
Hayır yok. Çok büyük insanlar var, hepsine saygı duyuyorum. Ama benim tarzımda örnek alabileceğim kimse yok.

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Anahtar Kelimeler:
Gece Gölgenin Rahatına BakÇağatay Akman Türkiye GazetesiÇağla Türk120 Milyon
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