Burcu Esmersoy'u inek yalayınca neye uğradığını şaşırdı

SHOW TV'de yayınlanan ve aksiyonu hiç eksik olmayan 'Dünya Güzellerim' adlı programın sunucusu Burcu Esmersoy, arkasından gelen ineği fark etmeyince, inek Esmersoy'u yaladı. Ünlü sunucu neye uğradığını şaşırdı.
BURCU'NUN ÖDÜ KOPTU
Hindistan'ın Varanasi şehrinde gerçekleşen çekimler sırasında kumluk alanda dinlendiği sırada arkasından gelen inek tarafından yalandığını fark eden Burcu Esmersoy, şoke oldu. Çığlık atan Esmersoy'un, yardımına Hintliler koştu. Olay sonrasında Hindistan'da kutsal sayılan ineklerin dörtlü, beşli çemberler oluşturup insanları yalama hatta ellerindeki yiyeceklere ortak olma huylarının olduğunu öğrenen Burcu Esmersoy; "Ucuz atlatmışım" dedi.
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