Burak ve Fahriye'den muhabirlere jest

BİR arkadaşlarıyla yemek yiyen Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti, kendilerini görüntülemek isteyen gazetecilerin tehlike yaşamaması için aracını durdurarak fotoğraf çekimine izin verdi."Düğününüz nasıl geçti?" sorusuna Evcen, "Eğlenmek için bir düğün organizasyonu yaptık ve oldu. Biz de davetliler de çok eğlendi. İstediğimizde buydu" şeklinde cevap verdi.
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