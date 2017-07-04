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Bülent Ersoy’a kötü haber!

Bülent Ersoy, erkeklik dönemine ait fotoğrafları Facebook adresinden paylaştığı için Onur Akay'dan 50 bin TL tazminat istemiyle dava açmıştı. 22. Asliye Ceza Mahkemesi, ilk duruşmada dosya içeriğine girmeden görevsizlik kararı verdi

Bülent Ersoy’a kötü haber!

Bülent Ersoy, erkeklik dönemine ait fotoğrafları Facebook adresinden paylaştığı için Onur Akay'dan 50 bin TL tazminat istemiyle dava açmıştı. 22. Asliye Ceza Mahkemesi, ilk duruşmada dosya içeriğine girmeden görevsizlik kararı verdi

04 Temmuz 2017 Salı 17:40
Bülent Ersoy’a kötü haber!
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TÜRK sanat müziği sanatçısı Onur Akay’a 50 bin TL'lik tazminat davası açan Diva Bülent Ersoy’a, ilk duruşmada kötü haber geldi. Geçtiğimiz sene Ersoy’un erkeklik dönemine ait fotoğraflarını Facebook adresinden paylaşan Akay’a, 50 bin TL'lik tazminat davası açan Bülent Ersoy’un ilk duruşması, İstanbul 22. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Ersoy ve Akay’ın gelmediği duruşmaya, davacı Bülent Ersoy’un vekili Avukat Ahu Ülgen ve davalı Onur Akay’ın vekili Avukat Sibel Sevinç Deveci katıldı. Hakim, görevli mahkemenin Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi olduğuna hükmetti ve dosya içeriğine girmedi. Gerekçeli karar yazıldıktan sonra dosya Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne sevk edilerek, orada yeniden görülmeye başlanacak.

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Son Güncelleme: 04.07.2017 17:43
Anahtar Kelimeler:
Bülent ErsoyOnur Akaydan
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