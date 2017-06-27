Bu neyin kaprisi?

DİLEK Birgen’in sahibi olduğu Catamaran adlı mekanda sahne alan Ece Seçkin, kaprisleriyle ön plana çıktı. Kendisini karşılamaya gelen araçların 5 dakika geç gelmesiyle mekan çalışanlarına fırça atan 25 yaşındaki şarkıcı, kuliste de kuruyemişlere kadar her şeye karıştı.

Sahne sonrası deniz ortasındaki Catamaran’dan bota binen Ece Seçkin’in yanına mekana kendisini görüntülemek için gelen basın mensupları da bindirildi. Bu durum karşısında ego yapan Seçkin, “Ben basınla aynı tekneye mi bineceğim? Bu nasıl iş?" diyerek bağırmaya başladı. Mekan görevlilerinin kendisini sakinleştirmesi üzerine bu sefer de muhabirlere çıkışan şarkıcı, mekan çalışanlarına, "Bunlar kameraları kapalı tutuyorlar değil mi? Kayıtta kamera istemiyorum” dedi.

Tekneden inerken de eteğini kapatmak için görevlilerden denizin ortasında şal isteyen Ece Seçkin, muhabirlerle laf dalaşına girdi.