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Bu ne cesurluk Kylie! Çıplak resimlerinin yayınlanmasından korkmuyor

SnapChat hesabı hackerlar tarafından ele geçirilen Kylie Jenner, çıplak fotoğrafları yayınlanmakla tehdit edilince, banyodan fotoğraf paylaşıp meydan okudu

Bu ne cesurluk Kylie! Çıplak resimlerinin yayınlanmasından korkmuyor

SnapChat hesabı hackerlar tarafından ele geçirilen Kylie Jenner, çıplak fotoğrafları yayınlanmakla tehdit edilince, banyodan fotoğraf paylaşıp meydan okudu

24 Temmuz 2017 Pazartesi 17:03
Bu ne cesurluk Kylie! Çıplak resimlerinin yayınlanmasından korkmuyor
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KYLIE Jenner'ın SnapChat hesabı hackerlar tarafından çalındı. Hackerlar çıplak fotoğraflarını yayınlamakla tehdit edince Jenner, banyodan fotoğraf paylaşıp bu durumu umursamadığını belirtti.

KYLİE ÇIPLAK FOTOĞRAFLARIN YAYINLANMA RİSKİNİ UMURSAMADI

Kardashian ailesinin en küçük üyesi 19 yaşındaki Kylie Jenner'in SnapChat hesabı geçen cumartesi günü bir hacker tarafından ele geçirildi. Hacker sosyla medya hesabından "Jenner'in çıplak fotoğraflarını görmek için takip edin" diye yazdı. Hesabının ele geçirilmesi hakkında herhangi bir yorum yapmayan Jenner, hesabını hackerin elinden kurtardıktan sonra köpeklerinin fotoğraflarını paylaştı. Daha sonra iç çamaşırı ile banyoda çektiği selfieyi sosyal medya hesabından paylaşarak hackere cevap verdi.

Hacker'ın paylaşımı:

Kylie Jenner'ın paylaşımı:

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