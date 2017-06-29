Brad Pitt ve Angelina Jolie ailesi yine gündemde! Cinsiyet değiştiriyor...

BRAD Pitt ve Angelina Jolie’nin 11 yaşındaki kızı Shiloh ilk doğduğunda babasına olan benzerliği herkesi şaşırtmıştı. Shiloh şimdi de cinsiyet değiştirerek şaşırtmaya devam edecek.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre kendini erkek olarak hisseden Shiloh'un kararına saygı gösteren ailesi Angelina ve Brad küçük kızın tedavisi için onay verdi.
Shiloh'un değişimi...
Saçlarını kesen ve erkek elbiseleri giyen Shiloh'un adını da John ya da Peter olarak değiştirmek istediği öğrenildi.
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