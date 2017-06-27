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Brad Pitt için flaş aşk iddiası!

Angelina Jolie ile yolları ayrılan Brad Pitt’in, ‘Bayan Vücut’ lakaplı süper model Elle Macpherson'la birlikte olduğu iddia edildi

Brad Pitt için flaş aşk iddiası!

Angelina Jolie ile yolları ayrılan Brad Pitt’in, ‘Bayan Vücut’ lakaplı süper model Elle Macpherson'la birlikte olduğu iddia edildi

27 Haziran 2017 Salı 16:20
Brad Pitt için flaş aşk iddiası!
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AVUSTRALYA merkezli magazin dergisi New Idea’nın haberine göre; 53 yaşındaki ABD'li aktör Brad Pitt ile aynı yaştaki model ve oyuncu Elle Macpherson, Los Angeles'taki bir gece kulübünde buluşarak samimi anlar yaşadı.

Avustralyalı güzel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 2013 yılında evlendiği milyarder eşi Jeffrey Soffer'le boşanacaklarını duyurmuştu.

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Elle MacphersonBrad PittLos AngelesABDAşkMagazinAvustralya
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