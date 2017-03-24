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Böyle eziyet görülmedi! İzdivaçta gelin adayı...

Zuhal Topal'ın evlendirme programına gelen gelin adayı Gülşah, Emrah'ın 'Bu Aşk Böyle Bitemez' şarkısını söyledi. Dinleyenlerin adeta kulakları kanadı

Böyle eziyet görülmedi! İzdivaçta gelin adayı...

Zuhal Topal'ın evlendirme programına gelen gelin adayı Gülşah, Emrah'ın 'Bu Aşk Böyle Bitemez' şarkısını söyledi. Dinleyenlerin adeta kulakları kanadı

24 Mart 2017 Cuma 11:46
Böyle eziyet görülmedi! İzdivaçta gelin adayı...
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ZUHAL Topal'ın evlendirme programında Gülşah isimli gelin adayı, damat adayı İbrahim'e talip oldu. Gelin adayı Emrah'ın 'Bu Aşk Böyle Bitemez' şarkısını söyledi, dinleyenlerin resmen kulakları kanadı.
GÜLŞAH CESURCA ŞARKI SÖYLEDİ 
Gelin adayı Gülşah, talip olduğu İbrahim için şarkı söyledi, dinleyenler zor dayandı. Bu anlar sosyal medyada kısa sürede alay konusu oldu.
 

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Anahtar Kelimeler:
Zuhal TopalEvlendirme ProgramıGülşahEmrah
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