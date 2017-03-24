Böyle eziyet görülmedi! İzdivaçta gelin adayı...

ZUHAL Topal'ın evlendirme programında Gülşah isimli gelin adayı, damat adayı İbrahim'e talip oldu. Gelin adayı Emrah'ın 'Bu Aşk Böyle Bitemez' şarkısını söyledi, dinleyenlerin resmen kulakları kanadı.

GÜLŞAH CESURCA ŞARKI SÖYLEDİ

Gelin adayı Gülşah, talip olduğu İbrahim için şarkı söyledi, dinleyenler zor dayandı. Bu anlar sosyal medyada kısa sürede alay konusu oldu.

