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Biri beni gözetliyor!

Nez, mahkemede verdiği ifadede kendisine kabus yaşatan sapığı Kemal N.’nin tutuklanmasını istedi: “Beni takip ediyor, evimi gözetliyor, gizlice fotoğraflarımı çekiyor

Biri beni gözetliyor!
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NEZ, 5 Mayıs gecesi Beyoğlu'nda gittiği mekanda kendisine psikolojik şiddet yaşatıp cinsel tacizde bulunan Kemal N.'yi savcılığa şikayet etmişti. Nez, görülen davada hakime yaşadığı dehşeti anlattı: "Mekanda otururken o an gizlice çekilmiş fotoğraflarım cep telefonuma mesaj olarak atıldı. Büyük korku yaşadım."

'TEDİRGİNİM'
"Kapıya çıktım, adının Kemal N. olduğunu öğrendiğim kişi bana bakıp dudaklarını yaladı. Evime kadar takip etti. Evimin etrafında dolaşıp beni gözetledi. Aldırdığım koruma ve uzaklaştırma kararı gözünü korkuttu ama hâlâ tedirginim. Kemal N.'nin cinsel taciz suçundan cezalandırılmasını talep ediyorum." (Dilek Yaman-Sabah)
 
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Etiketler; #nez #Sapık #Beyoğlu
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