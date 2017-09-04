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Bikinisinin altına giydiği ince topuklularıyla yazın rüküşü oldu

Şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, geçirdiği estetik ameliyatların ardından bambaşka biri oldu. Bikinili pozlar veren Karlı, plajda ince topuk giyince bu yazın rüküşü oldu

Bikinisinin altına giydiği ince topuklularıyla yazın rüküşü oldu

Şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, geçirdiği estetik ameliyatların ardından bambaşka biri oldu. Bikinili pozlar veren Karlı, plajda ince topuk giyince bu yazın rüküşü oldu

04 Eylül 2017 Pazartesi 15:09
Bikinisinin altına giydiği ince topuklularıyla yazın rüküşü oldu
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SONGÜL Karlı,  Mersin konseri öncesi oğluyla plajda görüntülendi. Karlı'nın bikinisi ve ince topuklu ayakkabısını görenler gözlerine inanamadı.

TÜM YAZIN RÜKÜŞÜ OLDU

Songül Karlı, bikinisinin altına giydiği ince topuklu ayakkabılarıyla dikkat çekti. Karlı, tüm yazın rüküşü oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Songül KarlıMersin
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