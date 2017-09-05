Berna Laçin resmen eridi!

LAÇİN: "Sosyal medyadan bu fotoğrafını paylaşan Laçin: Yaz günü etrafımda börek, pasta uçuşurken o kadar azmettim zayıfladım, şöyle karnımı içeri çekip bir fotoğraf paylaşmayı haketmedim mi yav? Fotoshop yapmadık ya biraz artistik durduk be abilerim, ablalarım... Kıskanma ne olur, yeme senin de olur. (Bu arada zayıflama diyeti değil bağırsak problemim için GAPS diyeti ile tedavi oldum.)" diye yazdı.