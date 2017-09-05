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Berna Laçin resmen eridi!

Uzun süredir ekranlara ara veren Berna Laçin bağırsak problemi nedeniyle sıkı bir diyete başladı

Berna Laçin resmen eridi!

Uzun süredir ekranlara ara veren Berna Laçin bağırsak problemi nedeniyle sıkı bir diyete başladı

05 Eylül 2017 Salı 14:28
Berna Laçin resmen eridi!
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LAÇİN: "Sosyal medyadan bu fotoğrafını paylaşan Laçin: Yaz günü etrafımda börek, pasta uçuşurken o kadar azmettim zayıfladım, şöyle karnımı içeri çekip bir fotoğraf paylaşmayı haketmedim mi yav? Fotoshop yapmadık ya biraz artistik durduk be abilerim, ablalarım... Kıskanma ne olur, yeme senin de olur. (Bu arada zayıflama diyeti değil bağırsak problemim için GAPS diyeti ile tedavi oldum.)" diye yazdı.

Berna Laçin eridi

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Son Güncelleme: 05.09.2017 14:32
Anahtar Kelimeler:
berna laçin resmen eridi
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