Berkay: Cillop gibi evliliğim var

BERKAY, Ramazan Bayramı için evinin kapılarını Sabah Gazetesi'ne açtı. Son yıllarda yaptığı şarkılar ve Özlem Katipoğlu ile yaptığı evlilikle adından söz ettiren Berkay, Beykoz Konakları'nda eşi ve üç köpeğiyle imrenilecek bir hayat yaşıyor.

Bayram denince aklınıza neler geliyor?

Bayram denince büyüklere ziyaret aklıma geliyor. Eskiden her bayram bütün çocukları ve torunları olarak dedemleri ziyaret ederdik.

'Eski bayramlar kalmadı' diyenlere katılıyor musun?

Tabii ki katılıyorum. Eskiden el öpmeye giderdik, şimdi telefon çıktı, mertlik bozuldu. Herkes 'Selam baba, iyi bayramlar... Biz hanımla tatildeyiz, ellerinden öperiz' diyor. Ama biz yaşatmaya devam ediyoruz.

"KÜSLERİ BARIŞTIRIRIM"

Ailede bayram ritüeliniz var mıdır? Mesela bayram alışverişi yapar mısınız?

Bizim aile devam ediyor buluşmalara, herkes şimdi Çeşme'de. Benim de sahnem var, sonra yanlarına gideceğim. Alışveriş işlerini bırakalı 10 sene oldu. Çocuk doğunca başlarız yeniden.

Bayramlarda küs olduklarınızla barışmayı düşünüyor musunuz?

Küsleri kesin barıştırırım, hatalıysam da kesin ararım. Allah affediyor, biz kim oluyoruz da affetmeyeceğiz. Bana küsen olsa da haberim olmuyor, sonra kendi kendilerine barışıyorlar. Zaten hayatımdan birini çıkarmamak için uzun süre uğraşırım ama hâlâ olmuyorsa bir daha da hayatıma giremez.

Geçen yıl Özlem Katipoğlu ile evlendiniz, şimdi de bebek bekliyorsunuz. Evlilik beklediğiniz gibi mi gidiyor?

Cillop gibi gidiyor; böyle yaz abi. (Gülüyor) Allah'a şükür çok güzel gidiyor, herkese nasip etsin. Doğru insanla evlenirsen, evlilik çok güzel bir olay.

Allah bozmasın da hiç olumsuz bir şey olmuyor mu?

Evlenmeden önce sadece iki kere kavga ettik. Evlendikten sonra daha bir kere kavgamız olmadı; nazar değmesin.

O zaman siz tam bir evlilik adamıymışsınız...

Son 6-7 senedir zaten hep evlilik aklımdaydı. Özlem çok doğru bir insandı. Düşündüğüm yolda Özlem'in yanımda olması, daha hızlı karar almamı sağladı.

"HASSAS VE SABIRLIYIM"

Bu bayram konserleriniz olduğu için evde değilsiniz. Eşiniz ne diyor bu duruma?

Yanımda olmasını istiyorum ama hamileliğinin son bir ayında olduğu için uçuş yasağı var. Dolayısıyla evde olacak ve ben işimi yapacağım.

Eşinize hamilelik döneminde ne kadar yardım ediyorsunuz?

Yemek yapmayı çok seviyorum, mutfakta da çok iddialıyım. O yüzden hamilelik döneminde bol bol mutfağa girdim. Hamileler çok hassas veya alıngan oluyorlar. Mesela en ufak bir şeyde gözleri dolabiliyor. O yüzden aşırı hassas ve sabırlıyım. Bir de arkadaşlardan bu dönem için çok tavsiye aldım. Askerliğim neredeyse sorunsuz bitiyor. (Gülüyor)

Çocuğunuz için özel bir şeyler yazdınız mı?

Henüz yazmadım. Ben de söz yazmak, beste yapmak, yaşadığım o anla alakalı olmuyor. Acı ya da tatlı olan anılar içimde demlendikçe; kelimeler, müzik yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Mutlu da olsam, mutsuz da olsam hep sonradan yazabiliyorum.

O zaman sizden artık romantik, mutsuz şarkılar çıkmaz mı?

Sadece kendi hayatımla alakalı yazmıyorum. Arkadaşlarımın ya da başkalarının yaşadıkları da ilham kaynağı oluyor bana. Mesela bir arkadaşımın, gözlerinin içinin güldürecek kadar büyük olan mutluluğu da beni etkileyebiliyor, içi kan ağlarken gözünden düşen bir damla yaş da.

Albümünüz 'Yansıma' nasıl gidiyor?

Çok iyi gidiyor. Şu an satış rakamı 29 bine ulaştı. Bu zamanda böyle bir rakam gurur verici.

Sizden 15 gün sonra Tarkan da albüm çıkardı. Nasıl buldunuz Tarkan'ın albümünü, beğendiniz mi?

Çok beğendim. Bir dinleyici olarak kulağıma çok güzel bir iş geliyor. Müzisyen kimliğimle dinlediğimde ise hem aranjelerin, hem akorların çok harika olduğunu düşünüyorum.

Siz sahne işinin matematiğini çözmüşsünüz; sahneniz hiçbir zaman boş kalmıyor...

Elimden geldiğince işimi yapmaya çalışıyorum. Şirketlerin starları oluşuyor artık, halkın starları oluşmuyor. Kadın 100-200 milyon tıklanıyor ama konser takvimine bakıyorsun, konser yok. Sokağa iniyorsun, şarkıyı bilen yok. 'Gel Gel' diye bir şarkım var; sokaktaki simitçi de şarkıyı biliyor, evimize gelen 46 yaşındaki bahçıvan da. Halk iyi şarkıyı görünce zaten sımsıkı tutuyor. Önceki gün Ankara'da bir konser verdim. 4 bin kişi vardı, yeni albümden iki şarkı söyledim ve bana eşlik ettiler; bundan daha güzel bir şey olamaz. Şarkısı Bir ayda 100 milyon tıklanan arkadaşların da ayda en az 10 konser vermeleri lazım!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Işın Karaca'nın YouTube tıklanmalarını eleştiren yorumunu paylaştınız. Bu konu hakkında ne diyorsunuz?

Biz bu konu ile alakalı birkaç sanatçı arkadaşımla birlikte sekiz aydır YouTube ile yazışmalar yapıyoruz. Bu tıklanma olayları çok komik. Neyin ne olduğunu herkes farkında. Gizli işten aşikar sonuç doğar! Er ya da geç şirket starlarının, halkın starı olmadığı açığa çıkacaktır.

Yatırımlarınızı nasıl yapıyorsunuz?

Ben toprak almaktan yanayım. Ev almak sana bir ev daha aldırabilir ama arazi almak sana 50 tane daire kazandırabilir.

"YAPMAK İSTEDİĞİM MÜZİĞİ KİMSE DİNLEMEZ"

Uzun yıllardır sahnelerdesiniz, sıkıldığınız olmuyor mu?

Tam aksine, daha çok sahneye çıkmak istiyorum. Ama 'Yapmak istediğin müziği yapıyor musun?' diye sorarsan; yapamıyorum. Çünkü benim yapmak istediğim müziği kimse dinlemez diye düşünüyorum. İstediğim müzik tarzı çok alternatif. O yüzden sevdiğim müziği ve yapmak istediğim müziği birbirine benzetmeye çalışıyorum. Zamanla insanlara o müziği sevdirebilirim. Zaten kendimi popçu, arabeskçi, cazcı diye sınıflandırmıyorum; ben şarkıcı ve yorumcuyum. Geçen sene arabesk söylemek istedim, 68 bin sattı. Bu sene pop müzik yapmak istedim, daha bir ay oldu 30 binlerdeyiz. Seneye belki türkü, belki de caz söylerim. Önemli olan doğru ve kaliteli iş yapmak.

"36 YAŞINDA AŞK OYUNUNU KAZANMIŞ BİR ADAMIM"

Kimler var albümde?

Sezen Aksu'dan muhteşem bir şarkı aldım. Pop müziğin Minik Serçesi'nden yepyeni bir şarkı söylemek benim için çok önemliydi. Bazı şarkılar vardır, sahibini seçer. İsra Gülümser'in yazdığı 'Teslim' şarkısı da aynen öyle bir şarkıydı. İki yıla yakın beni bekledi. 'Yaz' da bu şarkılardan biriydi. Kim kimi ne kadar mutsuz eder bilemiyorum ama şarkı şöyle diyor: Yaz beni yalnızlığına yaz / Uzağımda Ağustos'a yaz / Seni mutsuz edeceğim biraz / Bağır avaz avaz / Az ne kadar acı çeksen az/ Yüreğin bensiz enkaz / Seni mutsuz edeceğim bu yaz... Tam göndermelik şarkı. Ex aşklar yandı, yandı.

Artık mutlu mesutsunuz; birine gönderme yapacağınız şarkılar olmayacak mı?

Geçmişte olsa çok severdim gönderme olaylarını. Şimdi geçmiş olaylara aşırı gülüyorum. Mesela konserde "Sevgilisi olan var mı?" diye soruyorum, salonun bir kısmı alkışlıyor. "Sevgilisi olmayanlar?" diyorum, salonun dörtte üçü alkışlıyor. "Peki ya ayrılanlar?" diye soruyorum, keyifsiz bir kesim elini kaldırıyor. Ben de "Sevgilisi olup ayrı olmaktansa, hiç sevgilinizin olmaması en iyisidir" deyip aşkta zaten yüzde 99'un başarısız olduğunu onlara kanıtlıyorum. Bana kralı gelse 'Çok güzel bir aşk yaşıyorum' diyemez, sonu sonsuz bir evlilikle bitmiyorsa. Zaten aşk hastalıklı ve asla kazanamayacağın bir oyun. Oynayıp oynamamak sana kalmış ama 36 yaşında oyunu kazanmış bir adamım.

"SİNİRLİ VE HIRSLI AMA ÇOK CÖMERTİM"

Doğum öncesi bolca tatil yaptınız. Nereleri en çok beğendiniz?

Çok gezdik ama Roma'nın yeri bende başka. Santorini'yi ve güneyi de çok seviyoruz. Amerika'ya gitmek de çok ayrı keyifli.

Tatilde eli açık biri misiniz?

Arkadaşlarıma benim için 'Nasıl biridir?' diye sormuşlar. 10 kişinin ortak fikri şu: Çabuk sinirlenir, çok fazla hırslı ve çok cömerttir.

"ÇOCUĞUMA HENÜZ DOĞMADAN BİR ARSA ALDIM"

Yakında baba olacaksınız, kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

İlk altı ay pek bir şey hissetmedim. Son iki aydır heyecan başladı. Eşimin karnında bir şey hareket ediyor; bildiğin eline, ayağına dokunuyorsun.

İlk Babalar Günü'nüz nasıl geçti?

Sabah pastayla uyandım. Çok değişik bir duyguydu. Aslında ben sevmiyorum Babalar Günü, doğum günü, sevgililer günü. Hediye almak için hoş sadece.

Demet Akalın çocuğu için şimdiden yatırıma başladı; hesabına para yatırıyor. Sizin de böyle bir yatırım planınız var mı?

O doğmadan bir arsa aldım. 18 yaşına falan geldiğinde arsa bir değere ulaşır. O da o zaman ne isterse yapar.